Минтранс Подмосковья принял участие в экоакции «День в лесу»

Накануне в Московской области на 20 лесных участках стартовала экологическая акция по сохранению и восстановлению леса «День в лесу». Сотрудники Минтранса Подмосковья во главе с заместителем министра транспорта Султаном Гумовым приняли участие в посадке деревьев и уборке валежника и мусора на центральной площадке акции в Кучинском участковом лесничестве в Балашихе, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Также ведомство совместно с «Мострансавто» организовали бесплатную перевозку участников акции от парковки на ул. Лесопарковой и ж/д станции Железнодорожная к центральной площадке в Балашихе. В работе были задействованы 6 автобусов малого класса и 1 автобус большого класса.

Принять участие в акции можно до 29 сентября на 20 лесных и более чем 370 муниципальных площадках Московской области, с адресами можно ознакомиться по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», - написал Воробьев.