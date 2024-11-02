Минтранс Подмосковья принял 940 заявлений на размещение инженерных коммуникаций

С начала года в Минтранс Подмосковья поступило более 940 заявлений на согласование планируемого размещения инженерных коммуникаций в границах полос отвода и придорожных полос региональных или межмуниципальных дорог при проектировании прокладки, переноса или переустройства коммуникаций. При этом 440 заявлений получили положительное заключение, сообщает пресс-служба ведомства.

«Заявителям необходимо обратить внимание на принадлежность дороги — дорога должна находиться в оперативном ведении ГБУ „Мосавтодор“. Это одна из наиболее частых ошибок, допускаемых заявителями. Принадлежность дороги можно проверить на сайте. Кроме этого, нельзя осуществлять врезку в коммуникации под дорогой, так как эти работы невозможно проводить без нарушения асфальтового покрытия, щебня и земляного слоя», — пояснили в ведомстве.

Также в рамках услуги можно получить согласование на планируемое размещение газопроводов.

Данная услуга предоставляется в электронном виде через портал региональных «Госуслуг», результат которой приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ. За услугой могут обратиться физические и юридические лица, или индивидуальные предприниматели. Срок предоставления услуги — 10 рабочих дней.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.