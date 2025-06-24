Минтранс поддержал создание Единого реестра курьеров

сегодня в 06:29

В России могут создать единый реестр курьеров

Как сообщил агентству сенатор Артем Шейкин, ведомство считает целесообразным введение системы учета всех курьеров и используемых ими средств доставки.

Согласно предложению, реестр будет содержать персональные данные курьеров, информацию о транспортных средствах и параметрах работы. Это позволит идентифицировать нарушителей правил дорожного движения и повысить безопасность на дорогах.

Реализация проекта планируется в два этапа: сначала будет налажена регистрация средств индивидуальной мобильности, затем создана полноценная система учета курьеров. Минтранс намерен совместно с МВД и другими ведомствами детально проработать механизмы внедрения реестра.

Инициатива направлена на упорядочивание работы сервисов доставки и снижение количества нарушений ПДД. Пилотный запуск системы возможен в крупных городах уже в следующем году.