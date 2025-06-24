Минтранс поддержал создание Единого реестра курьеров
Минтранс России одобрил инициативу по созданию федерального реестра курьеров, сообщает ТАСС.
Как сообщил агентству сенатор Артем Шейкин, ведомство считает целесообразным введение системы учета всех курьеров и используемых ими средств доставки.
Согласно предложению, реестр будет содержать персональные данные курьеров, информацию о транспортных средствах и параметрах работы. Это позволит идентифицировать нарушителей правил дорожного движения и повысить безопасность на дорогах.
Реализация проекта планируется в два этапа: сначала будет налажена регистрация средств индивидуальной мобильности, затем создана полноценная система учета курьеров. Минтранс намерен совместно с МВД и другими ведомствами детально проработать механизмы внедрения реестра.
Инициатива направлена на упорядочивание работы сервисов доставки и снижение количества нарушений ПДД. Пилотный запуск системы возможен в крупных городах уже в следующем году.