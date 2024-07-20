сегодня в 17:54

Минск предложила Берлину решение по ситуации с приговоренным к смерти наемником

Белоруссия озвучила Германии конкретные предложения, связанные с приговоренным к смертной казни немецким наемником, сообщает «Царьград» .

Как сказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, контакты с ФРГ по этому вопросу были.

«Данный преступник является гражданином Германии, и нам понятна забота о нем», — прокомментировал Глаз заинтересованность Берлина в деле.

К приговоренному немцу обеспечили консульский доступ. Также Германии представили конкретные решения по развитию ситуации, учитывая просьбу немецких дипломатов.

Ранее гражданина ФРГ приговорили к смертной казни в Белоруссии. К расстрелу приговорили 30-летнего Рико Кригере. Его признали виновным по шести статьям белорусского УК, в том числе «Наемничество» и «Акт терроризма».

Кригер мог входить в «Полк Калиновского»*, в рядах которого на стороне украинской армии сражаются белорусские националисты.

* Признан в Белоруссии экстремистским формированием.