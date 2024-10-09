Минсельхозу предложили сохранить поддержку малых форм хозяйствования

Он напомнил, что с 2012 года действует субсидия на погектарную поддержку экономических субъектов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Минсельхозом подготовлено постановление о поддержке средних и малых предприятий Сибирского и Дальневосточных федеральных округов. Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей других федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», — уточнил Якушев.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.