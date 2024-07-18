Минсельхозпрод Подмосковья проведет семинар по маркировке пива в «Честном знаке»

19 июля и 8 августа профильные специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ООО оператор «ЦРПТ» «Честный знак» проведут семинар в формате видеоконференции по вопросу обязательной маркировки безалкогольного пива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 сентября все участники оборота безалкогольного пива должны подать заявление на регистрацию в системе маркировки «Честный знак». В целях информирования и подготовки к нововведениям на совещание приглашаются подмосковные производители. Специалисты расскажут о необходимых действиях до подачи заявлений, этапности введения обязательных требований, сроках внедрения маркировки, технических решениях и мерах ответственности за несоблюдение правил. Участники смогут задать вопросы и на месте получить консультацию.

Запланировано два семинара. Первый состоится завтра, 19 июля в 10:00. Производители могут подключиться по ссылке-приглашению. Второй — пройдет 8 августа в 9:00, для участия необходимо перейти по ссылке.

Система «Честный знак» позволяет отследить путь товара на всех этапах, с момента производства до розничной продажи. Так, с помощью специального кода, нанесенного на упаковку, потребитель может убедиться в подлинности и качестве продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.