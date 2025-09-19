сегодня в 18:53

Минсельхозпрод Подмосковья поучаствовал в учениях по ликвидации эпизоотического очага

В масштабных межрегиональных учениях по локализации и ликвидации эпизоотического очага высокопатогенного заболевания птиц принял участие заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Московской области Николай Муравьев. Мероприятие состоялось 18 сентября на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени Павла Костычева, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В учениях участвовали представители министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, МЧС России, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также органы исполнительной власти Брянской, Орловской, Тамбовской, Владимирской, Тульской, Нижегородской, Курской, Калужской, Липецкой, Воронежской областей и Республики Мордовия.

В ходе мероприятий были отработаны практические действия по локализации и ликвидации условного очага высокопатогенного заболевания, а также обсуждались вопросы повышения эффективности межведомственного взаимодействия. По итогам учений было проведено межрегиональное совещание по координации действий органов исполнительной власти при возникновении очагов особо опасных заболеваний.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили важность проведения таких учений. Регулярные тренировки и отработка взаимодействия между регионами позволяют быть готовыми к оперативному реагированию на любые вызовы в ветеринарной сфере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.