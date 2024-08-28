Минсельхозпрод Подмосковья напомнил о бирковании сельскохозяйственных животных

С 1 марта текущего года в России стала обязательной маркировка и учет сельскохозяйственных животных. Федеральный закон № 221-ФЗ и ряд подзаконных актов, вступающих в силу весной, определяют список животных, подлежащих маркировке. Это: крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы, козы, домашняя птица, олени, кролики, также необходимо отмечать места искусственного разведения и выращивания рыбы, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Постановление правительства № 550 устанавливает сроки, к которым необходимо промаркировать и поставить на учет различные виды животных. Например, до 1 сентября 2024 года должны быть промаркированы и зарегистрированы крупный рогатый скот и свиньи на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах. Домашняя птица, лошади и ульи с пчелами в промышленном секторе должны быть на учете до 1 марта 2025 года.

Ветеринары в Московской области проводят мероприятия по обеспечению биобезопасности животноводческих и птицеводческих хозяйств. Специалисты регулярно выезжают в крестьянские и личные подсобные хозяйства для консультаций и предоставления ветеринарных услуг. Фермеры могут обратиться в ветеринарные управления для получения необходимой помощи.

В ведомстве отметили, что несоблюдение требований по маркировке и учету животных может привести к штрафам в соответствии со статьей 10.6 Кодекса об административных правонарушениях в размере до 20 тысяч рублей или к приостановлению деятельности на срок до 60 суток. Поэтому владельцам сельскохозяйственных животных настоятельно рекомендуется тщательно следить за соблюдением новых правил и законодательства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.