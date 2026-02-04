Минсельхоз Подмосковья назвал стоимость приготовления блинов к Масленице

В Московской области рассчитали среднюю стоимость ингредиентов для классических блинов к Масленице, которая пройдет с 16 по 22 февраля, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В Подмосковье готовятся к празднованию Масленицы, которая состоится с 16 по 22 февраля. Главным угощением традиционно станут блины. В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области подсчитали, что на приготовление 12 классических блинов потребуется 200 граммов пшеничной муки, 500 миллилитров молока, 3 куриных яйца, по 25 граммов сахара и сливочного масла, 5 граммов соли и 30 граммов растительного масла для жарки.

Средняя стоимость такого набора продуктов в четырех крупных розничных сетях региона составляет около 128 рублей. Один блин обойдется примерно в 10,7 рубля.

В ведомстве отметили, что классический рецепт можно адаптировать: добавить творог, ягоды, мясной фарш, ветчину или сыр. Для тех, кто следит за питанием, рекомендуют использовать овсяную или цельнозерновую муку, уменьшить количество масла и заменить сахар альтернативами. В масленичную неделю торговые сети предложат готовые блины, полуфабрикаты и разнообразные начинки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поделился достижениями региона в развитии селекции и семеноводства. Он также рассказал о потенциале в сфере экспорта.

«У нас доля сельхозпродукции в региональном валовом продукте — всего 5%. Но при этом мы занимаем 5 место в стране по экспортному потенциалу», — отметил Воробьев.