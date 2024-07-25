Минсельхоз обратился в полицию после жестокого обращения с животными в Химках

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области направило письмо в полицию с просьбой провести проверку по факту жестокого обращения с животными в городском округе Химки, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что в однокомнатной квартире в химкинском ЖК «Веллтон парк» обнаружили 19 котов и кошек, которые жили без еды, ухода и хозяина. В какой-то момент от голода животные начали есть друг друга. В квартире повсюду кошачьи фекалии, грязь и нестерпимая вонь.

Специалисты Минсельхоза совместно с правоохранительными органами смогут оценить состояние животных и провести беседу с владельцем. Также ведомство планирует подключить волонтеров, которые смогут забирать животных для поиска новых владельцев.

В министерстве напомнили, что жестокое обращение с животными является уголовно наказуемым преступлением.