Минпросвещения России запустило горячую линию по подбору педагогов

Министерство просвещения РФ запустило горячую линию для оперативного подбора учителей и других педагогических работников. Она создана как для директоров школ, нуждающихся в квалифицированных специалистах, так и для педагогов, ищущих работу в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Горячая линия работает в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по московскому времени. Все обращения будут обработаны в течение трех рабочих дней. Обратиться можно по телефону: 8 (800) 200-91-85 или написать на электронную почту: pedagog@edu.gov.ru.

В 2025 году регион усиливает кадровую политику в сфере образования, делая акцент на привлечении подготовленных специалистов и молодых педагогов. В Подмосковье открыт конкурсный отбор учителей по самым востребованным направлениям: русский язык и литература, математика, физика, химия, биология, информатика и начальные классы. Для опытных учителей из других регионов и выпускников педагогических вузов предусмотрены особые условия трудоустройства и меры поддержки.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.