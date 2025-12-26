Минпросвещения России учит преподавателей решать конфликты с учениками

В школы РФ отправили новую инструкцию по решению конфликтов с учащимися

Минпросвещения России разработало пять этапов действий для руководства и коллектива школ, колледжей, если произошел конфликт с учащимся. Им должны руководствоваться руководители образовательных учреждений, с содержанием документа ознакомились в РБК .

Инструкцию уже отправили в регионы. На каждый этап решения конфликта отводится от одного до трех суток.

В рамках первого информацию о случившемся передают руководителю образовательного учреждения. Необходимо выяснить факты, назначить ответственных. При необходимости можно обратиться за помощью к правоохранителям.

На втором этапе проверяются все детали конфликта. Участников инцидента заставляют пройти опрос. Необходимо выяснить, кто виновен. Если на этом этапе возникнут сложности, руководители школы или колледжа могут попросить помощи у комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных учреждений. Они должны быть во всех школах и вузах.

На третьем этапе к решению конфликта подключается комиссия. Она рассматривает конкретные факты. Затем выносит вердикт в письменной форме. На четвертом этапе будут назначены ответственные, которые должны проследить за исполнением решения комиссии.

Учреждениям порекомендовали решать спорные ситуации с помощью медиации. Всем сторонам необходимо предоставлять психологическую поддержку. Также руководству школ важно обращать внимание на конфликты интересов и защищать честь учителей.

Еще им порекомендовали не допускать появления слухов, нечестности, сплетен, лицемерия и подлости. В правилах рекомендуется заниматься профилактикой конфликта.

