Минпросвещения России подготовило рекомендации по безопасному поведению ребенка в интернете и защите от опасных покупок

Готовы рекомендации по безопасности детей в Сети и защите от опасных покупок

Министерство просвещения Российской Федерации разработало практические рекомендации, которые помогут обеспечить безопасность детей и подростков в интернет-пространстве и предостеречь их от рискованных покупок. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Эксперты отмечают, что в ассортименте онлайн-магазинов есть предметы, представляющие опасность для здоровья детей. Чтобы избежать опасных покупок, родителям следует обращать внимание на поисковые запросы ребят и проводить с ними профилактические беседы, обсуждать причины возникновения интереса к тем или иным товарам и предлагать безопасные альтернативы.

Если дети находятся в стрессовом состоянии, необходима комплексная поддержка, в том числе с участием специалистов-психологов.

Эксперты также рекомендуют воспитывать у детей осознанное отношение к покупкам, разъяснять опасные моменты и развивать критическое мышление в связи с рекламными предложениями, а также обеспечить техническую защиту.

Ознакомиться с рекомендациями можно по ссылке: https://edu.gov.ru/press/8844/minprosvescheniya-rossii-podgotovilo-rekomendacii-po-bezopasnomu-povedeniyu-rebenka-v-internete-i-zaschite-ot-opasnyh-pokupok/.