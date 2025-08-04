Минпросвещения объяснило уменьшение числа уроков родной речи в первых классах

Уменьшение количества уроков, которые отведены на изучение родной речи в российских школах, с двух до одного в неделю произошло из-за санитарно-эпидемиологических требований к образовательным учреждениям. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпросвещения России.

До этого Министерство образования и науки Татарстана попросило у Мипросвещения РФ не уменьшать количество часов, отведенных для изучения родного языка в школах республики.

Вступающее в силу с 1 сентября 2025 года нововведение по сокращению числа часов, отведенных на изучение родного языка, спровоцировало неоднозначную реакцию в регионах страны.

В Минпросвещения отметили, что внесены изменения в недельную нагрузку учащихся первого класса в соответствии с требованиями СанПиН. Количество предельно допустимой нагрузки для первоклассников может быть максимум четыре урока в день. Раз в неделю их может быть пять. Но только если добавляется дополнительный час физкультуры.

В Минпросвещения РФ отметили, что уменьшение физической активности — серьезная проблема. Слишком маленькое ее количество может ухудшить состояние здоровья ребенка и представляет угрозу для его здоровья.