Минпросвещения не намерено вводить ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре РФ»

У Минпросвещения нет планов по введению отдельного ЕГЭ по школьному предмету «Духовно-нравственная культура РФ», сообщает ТАСС .

В министерстве пояснили, что изучение «Духовно-нравственной культуры России» поможет школьникам глубже понять природу процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что предметные результаты нового школьного предмета могут войти в Единый государственный экзамен.

Он также добавил, что число часов обучения истории в школе с 2025 года выросло на 30%. Еще он отметил, что в РФ начали функционировать программы повышения квалификации педагогов для обучения по новым учебникам.

