Минометную мину времен ВОВ обезвредили в Рузском округе

Взрывотехники Мособлпожспас обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны, который нашли в лесу грибниками, сообщили в администрации Рузского городского округа.

Опасная находка попалась на глаза любителям тихой охоты в массиве, расположенном буквально в двухстах метрах от садового товарищества Дубрава.

Прибыв по указанным координатам, спасатели идентифицировали боеприпас как 81-миллиметровую минометную мину. Взрывотехники поместили ее в специальный контейнер и транспортировали на безопасное расстояние, где обезвредили, соблюдая необходимые инструкции.

Обнаружив взрывоопасный предмет, или предмет, похожий на боеприпас, его нельзя трогать, перемещать, накрывать, засыпать землей и совершать с ним любые действия. Нужно отметить место находки с помощью подручных материалов, отойти на безопасное расстояние и, позвонив в службу экстренных вызовов #112, дождаться прибытия специалистов, чтобы указать место обнаружения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.