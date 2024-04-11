Минобрнауки РФ подготовило постановление о присвоении Серпухову статуса наукограда

Минобрнауки России подготовило постановление о присвоении Серпухову статуса наукограда. Благодаря статусу появятся условия для сохранения развития научно-технического потенциала округа, сообщает «Парламентская газета» .

Присвоить городского округу статус наукограда хотят с 1 января следующего года на 15 лет.

Новое постановление начнет действовать со дня официального опубликования.

Данное постановление отменит действие документов, которые закрепляют наименование наукограда за городами Пущино и Протвино. Они являются частью Серпухова с 2023 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее говорил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы – все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», - заявил губернатор.