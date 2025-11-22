Минобразования Украины рекомендует продлить каникулы

Украинские школы могут закрыться на зиму из-за проблем с энергоснабжением

Министерство образования и науки Украины рекомендовало школам рассмотреть возможность закрытия на зимний период в связи с ожидаемыми масштабными отключениями электроэнергии, сообщает РИА Новости .

Согласно сообщению издания «Страна.ua», ведомство предложило комплекс мер, включающий перенос занятий с зимы на июнь 2026 года (за исключением выпускных классов), продление зимних каникул за счет весенних и переход на шестидневную учебную неделю.

Для компенсации потерянного учебного времени также предлагается использовать двухсменный режим работы и асинхронный формат обучения, когда учащиеся самостоятельно изучают материалы в удобное время.

Энергетический кризис на Украине обострился в октябре, когда по всей стране начались массовые многочасовые отключения электричества.

По прогнозам экспертов, предстоящая зима будет особенно сложной — с возможными отключениями газа и температурой в квартирах до 10-14 градусов тепла, что побудило некоторых специалистов рекомендовать жителям городов переждать холодный сезон в сельской местности с печным отоплением.

