сегодня в 14:53

Минобороны: ВСУ за время боев в Курской области потеряли до 1350 военнослужащих

С начала боевых действий на территории Курской области киевский режим потерял до 1350 военнослужащих. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Также потери противника составили 29 танков, 23 БТР, 9 БМП, 16 боевых бронемашин, 20 автомобилей, 3 самоходные огневые установки ЗРК «Бук М1», 3 пусковые установки и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского ЗРК Patriot, пусковую установку РСЗО «Град» и 10 орудий полевой артиллерии.

В оборонном ведомстве добавили, что Вооруженные силы РФ продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию государства.

Российские силы пресекли попытки прорыва мобильных групп врага вглубь территории РФ в районе Толпина, Журавлей, Общего Колодезя.

С 6 августа украинская армия активно атакует территорию Курской области. Боевики ВСУ бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. ВС РФ выдавливают противника с приграничной территории, уничтожая бойцов ВСУ и военную технику.