Минобороны с глубоким прискорбием сообщило о смерти начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова. Некролог появился в «Красной звезде» .

Кириллова назвали в Минобороны «волевым, решительным и целеустремленным человеком». Он решил множество сложных государственных задач.

Это разоблачение провокаций «Белых касок» в Сирии, происходящее в британских Солсбери и Эймсбери, личное участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, указано в посмертной статье.

«Генерал Кириллов был опытнейшим профессионалом в военном деле, умело разоблачавшим происки и провокации спецслужб Запада и их украинских и прочих приспешников. Именно поэтому его фигура вызывала такую злобу и ненависть наших противников», — сказано в некрологе.

Кириллов и его помощник были убиты во вторник в Москве при теракте, ответственность за который взяли на себя украинские спецслужбы.