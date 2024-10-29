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Минобороны РФ до 20 декабря проводит акцию «Есть такая профессия — Родину защищать!»

В период с 25 октября по 20 декабря Министерством обороны РФ проводится V Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!». Об этом сообщают организаторы акции.

Целью акции является адресное информирование потенциальных кандидатов на поступление в высшие военно-учебные заведения Минобороны РФ, о преимуществах военного образования и военной службы по контракту в Вооруженных Силах РФ.

В обронном ведомстве для подготовки офицеров развернута сеть высших военно-учебных заведений (ВВУЗы), которая включает 38 ВВУЗов (военных учебно-научных центров — 3, военных академий — 13, военные университеты — 2, военных училищ — 13, военный институт — 1) и 6 филиалов.

Обучение в ВВУЗах проходит по всем необходимым военным специальностям. В них обучают по всему спектру необходимых военных специальностей, в том числе командной, военно-инженерной, военно-медицинской и военно-гуманитарной направленности.

Причем во всех военных ВВУЗах подготовка организована не по программам бакалавриата, а по программам специалитета, что позволяет получить фундаментальную теоретическую подготовку и практические навыки и умения, необходимые высококвалифицированному специалисту.

В ВВУЗах Минобороны РФ можно обучаться как по программам высшего образования, так и по программам среднего профессионального образования.

В качестве кандидатов на обучение курсантами по программам высшего образования рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или среднее профессиональное образование:

граждане в возрасте от 16 до 22 лет, не проходившие военную службу;

граждане, прошедшие военную службу, и военнослужащие по призыву, до достижения ими возраста 24 лет;

военнослужащие, проходящие военную службу по контракту до достижения ими возраста 27 лет.

Документы, которые должны быть в личном деле кандидата:

заявление кандидата;

автобиография;

характеристика с места работы, учебы или службы;

ксерокопия документа государственного образца об уровне образования; справка или ксерокопия документа, дающего право на поступление в училище на льготных основаниях (при наличии);

карта медицинского освидетельствования; карта профессионального отбора;

три фотографии размером 4,5*6 см.

Прием в ВВУЗы Минобороны РФ состоит из мероприятий предварительного отбора в военном комиссариате и профессионального отбора непосредственно в ВВУЗе.

Предварительный отбор кандидатов включает определение их годности к обучению в ВВУЗе:

по наличию гражданства Российской Федерации;

по уровню образования;

по возрасту;

по состоянию здоровья;

по уровню физической подготовленности;

по категории профессиональной пригодности.

Минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам, необходимое для поступления в ВВУЗы, можно узнать на официальном сайте Минобороны РФ, в разделе «Образование», «Высшее». В данном разделе также размещены информационные сайты всех ВВУЗов оборонного ведомства, на которых можно ознакомиться с правилами приема в них, перечнем специальностей, принять участие в виртуальных экскурсиях и днях открытых дверей — онлайн.

Для поступления на инженерные специальности необходимо наличие результатов ЕГЭ по русскому языку, математике, физике (химии) и информатике; на специальность «Управление персоналом» требуется результаты по русскому языку, математике, обществознанию; на специальности гуманитарного профиля — русский язык, история и обществознание; для специальностей медицинского профиля — русский язык, химия и биология.

В ведомстве разработан единый информационный справочник для поступающих в высшие военно-учебные заведения «Есть такая профессия — Родину защищать!», где в доступной форме представлены особенности и преимущества выбора профессии офицера, а также информация обо всех высших военно-учебных заведениях, правилах приема и особенностях обучения.

Информационный сборник размещен на официальном сайте Минобороны страны в Интернете — www.mil.ru.

Преимущества получения военного образования:

Стабильное и высокое денежное довольствие;

Бесплатное удобное обмундирование;

Социальная защищенность, забота о членах семьи;

Профессиональный и карьерный рост;

Бесплатное престижное образование;

Государственные награды и ведомственные знаки отличия.

Офицер современных ВС РФ — это материальная стабильность, это возможности карьерного роста и повышения социального статуса.

Вооруженные Силы Российской Федерации будут рады видеть в своих рядах парней и девушек, стремящихся стать военнослужащими и реализовать себя в деле служения Отечеству.