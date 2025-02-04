Минобороны предложило изменить категории годности для некоторых болезней

В России могут признать годными к службе больных сифилисом

Минобороны РФ предложило внести изменение в постановление правительства РФ, касающееся болезней, с которыми призывают на воинскую службу, сообщает ТАСС .

В частности, как указано в документе, при некоторых формах сифилиса предложено поменять категорию призыва с «ограниченно годен» на «годен с незначительными ограничениями».

В ведомстве также предлагают изменить позиции по гражданам с шизофренией, невротическими расстройствами, гипертонией.

Часть инициатив будут касаться только контрактной службы, указано в публикации.

Ранее РИАМО рассказало об особенностях призыва на военную службу в России в 2025 году.