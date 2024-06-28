Минобороны отметило рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем
Наблюдается выросшая интенсивность полетов стратегических американских дронов над акваторией Черного моря. Беспилотники проводят разведку и дают наводку высокоточному оружию, поставленному ВСУ Западом, сообщает пресс-служба Минобороны.
Такое поведение говорит о все большей вовлеченности Штатов и стран Североатлантического альянса в украинский конфликт на стороне Киева.
Полеты беспилотников США сильно повышают вероятность инцидентов в воздухе с летательными аппаратами ВКС РФ, что усиливает риск прямого столкновения НАТО с Россией. При этом ответственность за конфронтацию будут нести государства альянса.
Министр обороны страны Андрей Белоусов из-за данной ситуации поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на указанные провокации.