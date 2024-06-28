Минобороны отметило рост интенсивности полетов дронов США над Черным морем

Такое поведение говорит о все большей вовлеченности Штатов и стран Североатлантического альянса в украинский конфликт на стороне Киева.

Полеты беспилотников США сильно повышают вероятность инцидентов в воздухе с летательными аппаратами ВКС РФ, что усиливает риск прямого столкновения НАТО с Россией. При этом ответственность за конфронтацию будут нести государства альянса.

Министр обороны страны Андрей Белоусов из-за данной ситуации поручил Генштабу ВС РФ принять меры оперативного реагирования на указанные провокации.