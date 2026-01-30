Минобороны обновило список болезней, не подходящих для воинского контракта

Глава Минобороны России Андрей Белоусов утвердил новый список болезней, которые не позволяют подписать контракт на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале нормативно-правовых актов . В список болезней, не позволяющих подписать контракт, попал сахарный диабет.

Обновленные требования касаются граждан РФ, иностранцев и людей без гражданства, имеющих статус «ограниченно годен».

Количество заболеваний в перечне увеличилось с 26 до 35 пунктов. Предыдущая версия документа действовала с августа 2023 года, когда был издан приказ № 506. Новый приказ за номером 850 подписан 20 декабря 2025 года.

В обновленный список заболеваний добавили несколько новых позиций. Среди них — сахарный диабет любого типа, осложнения после переломов рук, ног и позвоночника. Также включили случаи, когда в черепной коробке остался посторонний предмет, но при этом работа мозга и нервной системы не нарушена или нарушена незначительно.

