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Минобороны обязали возместить ущерб жителям дома в Ейске, на который упал Су-34

Суд поручил Минобороны РФ выплатить компенсации пострадавшим жильцам дома в Ейске, на который упал истребитель Су-34, сообщает РБК .

ЧП произошло осенью 2022 года. В результате крушения бомбардировщика погибли 15 человек, из них трое — дети.

После происшествия потерпевшие подали иск в суд против Минобороны РФ. Они требовали возместить им ущерб. Ответчиком в деле выступили ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа», воинская часть и оборонное ведомство.

Суд частично удовлетворил требования нескольких пострадавших и обязал ведомство выплатить компенсацию в размере 236–935 тыс. рублей. Она пойдет на возмещение стоимости испорченного имущества.

Также пострадавшие заявили о требовании возмещения морального вреда. Они рассчитывали получить до 12 млн рублей на человека, однако суд изменил эту сумму до 20–100 тыс. рублей.

Минобороны пыталось обжаловать решение суда. Ведомство считало, что компенсировать ущерб должны были власти в связи с введением ЧС муниципального характера в Ейске после инцидента с истребителем.

Также ФКУ «Объединенное стратегическое командование Восточного военного округа» не сочло себя надлежащим ответчиком, однако суд обязал ответить за нанесенный ущерб жителям разрушенного дома.