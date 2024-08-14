Минобороны: бойцы ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в глубь Курской области

сегодня в 14:43

За прошедшие сутки российские военнослужащие пресекли попытку мобильных групп ВСУ прорваться вглубь Курской области в районах населенных пунктов Скрылевка, Левшинка, Семеновка, Алексеевское, Камышное, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Потери противника за сутки составили до 270 военнослужащих, 16 единиц бронетехники, американский бронетранспортер Stryker, 13 боевых бронемашин, 10 автомобилей и 122 мм гаубица Д-30.

Еще 18 украинских военнослужащих в ходе боевых действий взяты в российский плен.

В районе н. п. Мартыновка бойцы ВС РФ обнаружили и ликвидировали две группы противника на пикапах. Вблизи н. п. Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное отражены 6 атак подразделений 115-й механизированной, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ.

В районах Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино российские военнослужащие уничтожили скопления живой силы и боевой техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой и 1-й президентской бригад ВСУ.

Кроме того, российская авиация нанесла огневое поражение резервам ВСУ в районах н. п. Юнаковка, Садки, Мирополье, Храповщина, Могрицы и Кровное Сумской области Украины.