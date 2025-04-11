Минюст внес в реестр иноагентов экс-главу МИД РФ Андрея Козырева

Минюст РФ принял решение о внесении в реестр иностранных агентов бывшего аналитика управления ФСИН по Москве Анны Каретниковой*, экс-главы МИД РФ Андрея Козырева*, журналистки Дарьи Счастливой*, литературоведа Николая Эппле*, общественно-политического движения «Удмуртия против коррупции»*, сообщается на сайте министерства.

Решение в отношении Каретниковой* приняли за участие в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, зарубежных международных организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, а также в распространении недостоверных сведений о принимаемых органами страны решениях, проводимой ими политике и т. д.

Козырев* также распространял недостоверную информацию о принимаемых властью решениях и политике, выступал против СВО, а еще он работает с зарубежными площадками, живет за пределами страны.

Счастливой* предъявили то же самое. Также она призывала к действиям, которые могли бы привести к нарушению территориальной целостности РФ, участвовала в сообщений и материалов иноагентов.

Такой же набор причин для включения в иноагенты и у Эппле*. Кроме того, он не живет в стране.

Недостоверную информацию про российские власти распространяло и движение «Удмуртия против коррупции»*, еще оно публиковало недостоверные сведения, которые были направлены на формирование негативного образа ВС РФ, выступало против СВО и т. д.

Еще Минюст исключил из реестра в связи с ликвидацией некоммерческую организацию «Фонд защиты гласности».

*Внесены Минюстом в реестр иноагентов в России.