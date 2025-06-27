Минюст включил в реестр иноагентов комика Евгения Трикоза и рэпера Наума Блика

В пятницу был расширен российский реестр иностранных агентов, в него включили еще шесть человек, сообщается на сайте Минюста РФ.

Так в реестр внесли комика, бывшего участника команды КВН «Обычные люди» Евгения Трикоза, рэпера Дмитрия Иордатия (известен как Наум Блик, Dry Ice), блогеров Евгения Егорченко и Ивана Звягина, правозащитника Артема Клыгу и юриста Тамиллу Иманову.

Егорченко участвовал материалов иноагентов и организации, включенной в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Он публиковал недостоверную информацию о принимаемых органами власти страны решениях и проводимой политике, негатив о ВС РФ, выступал против СВО. Сейчас блогер живет заграницей.

Звягин и Иордатий включены в реестр по аналогичным нарушениям. Также живут в другой стране

Такие обвинения предъявлены и Имановой. Кроме того, юрист участвовала как респондент на информационной площадке, предоставляемой иностранным СМИ. Еще она обеспечивает деятельность организации, включенной в реестр иноагентов, участвовала в мероприятиях, организованных инагентами, живет заграницей.

За аналогичные правонарушения в реестр включен и Клыга.

Комик Трикоз участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверные сведения о властях страны, а также те, что направлены на формирование негативного образа руководства РФ и армии.