Минюст России ввел единую электронную отчетность для некоммерческих организаци

С 1 сентября 2025 года действуют поправки в ряд федеральных законов, включая законы «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» и «О некоммерческих организациях». Изменения направлены на унификацию ежегодной отчетности НКО и оптимизацию порядка ее подачи, сообщила пресс-служба министерства юстиции Российской Федерации.

Приказом Минюста России от 09.12.2025 № 336 утверждена новая форма отчета о деятельности некоммерческих организаций, а также порядок и сроки его представления в министерство. Все предыдущие формы отчетности, действовавшие до 1 января 2026 года, утратили силу и больше не принимаются.

Начиная с 1 января 2026 года ежегодная отчетность должна предоставляться исключительно в электронном виде через личный кабинет НКО на специализированном портале Минюста России. Срок сдачи отчета остается прежним: ежегодно не позднее 15 апреля следующего за отчетным года.

Организации, не успевшие сдать отчеты за предыдущие периоды до 01.01.2026, должны представить их строго по новой форме в электронной форме. Для казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, установлены особые сроки: отчет за 2025 год нужно подать не позднее 1 ноября 2026 года, а за 2026 год — не позднее 1 июля 2027 года.

Для оказания методической помощи при подаче электронного отчета в здании Управления Минюста России по Московской области (г. Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1) организовано отдельное рабочее место со всем необходимым программным обеспечением, доступное для любой НКО.

Консультативную помощь по вопросам электронной отчетности и публикации уставов можно получить в территориальных подразделениях ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» (МФЦ). На Портале Минюста для НКО также размещены подробные видеоинструкции по авторизации, заполнению и сдаче отчетности.