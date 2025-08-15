Минюст признал иноагентами еще четырех физлиц и одно объединение

Минюст РФ добавил в реестр иностранных агентов объединение «Револьт-Центр». Также в список попали четыре физлица, следует из данных на сайте ведомства.

Так, иноагентами были признаны экс-священник РПЦ Иоанн Курмояров, журналисты Марк Кротов и Игорь Рудников, а также писатель Марк Солонин. Ведомство уточнило, что они распространяли фейки о решениях властей РФ, выступали против СВО, принимали участие в распространении материалов иноагентов.

Объединение «Револьт-Центр» также было внесено в перечень из-за распространения недостоверной информации о решениях органов власти РФ и материалов иноагентов.

Вместе с тем Минюст убрал из реестра общество с ограниченной ответственностью «Философия ненасилия» в связи с ликвидацией компании.