Минюст: практически половина иноагентов живет за границей

Практически 50% физлиц, которые включены в реестр иностранных агентов, живут за границей — около 250 из 579. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Олег Свириденко во время выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), сообщает ТАСС .

Иноагентов не получалось привлечь к уголовной и административной ответственности, поскольку они покинули РФ. Однако были внесены изменения, благодаря которым судебное разбирательство стало возможно без участия покинувших Россию людей.

Таким образом могут быть вынесены заочные приговоры, в том числе по уголовным делам. Еще в первом чтении приняли законопроект, который позволит штрафовать иноагентов, не имеющих регистрацию в РФ.

XIII Петербургский международный юридический форум заработал 19 мая. Он проходит с 19 по 21 мая в КВЦ «Экспофорум».