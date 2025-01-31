Минюст объявил иноагентами журналиста Раевского* и педагога Зицера*

Министерство юстиции РФ в пятницу внесло в реестр иностранных агентов несколько человек, в их число вошли журналист Владимир Раевский* и педагог, основатель школы «Апельсин» Вадим Зицер*. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства .

Также в список иноагентов попали еще два журналиста — Илья Абишев* и Елизавета Фохт-Бабушкина*.

Раевский* был признан иноагентом в том числе из-за того, что выступал против проведения специальной военной операции на Украине. Он призывал поддерживать Вооруженные силы Украины, при этом сам уже давно проживает за пределами России.

«Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России», — говорится в документе Минюста о Зицере*.

Абишев* и Фохт-Бабушкина* совершили аналогичные действия. Они распространяли недостоверную информацию о российской власти и армии на неопределенный круг лиц.

*Физические лица, внесенные Минюстом в реестр иностранных агентов.