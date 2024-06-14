Министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья назначен Двойных

Сергей Двойных назначен министром сельского хозяйства и продовольствия Московской области. С июня 2021 года занимал должность заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Подмосковье развиты сфера производства и сельскохозяйственная отрасль, которые представлены крупнейшими холдингами, передовыми центрами животноводства и семеноводства, фермерскими хозяйствами. Помимо развитой агропромышленной инфраструктуры, Подмосковье активно развивается и по линии науки, у региона большой потенциал. Наша задача — помочь работе фермеров, предпринимателей и ученых, сделать меры поддержки еще более доступными, прозрачными и легкими в процессе получения, а также ощутимыми — после», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В 2010 году Сергей Двойных окончил НИУ «Высшая школа экономки» по специальности «Менеджмент», позднее в 2012 году — НИУ «Высшая школа экономики» по специальности «Стратегическое и корпоративное управление». С 2016 года руководил агропромышленным предприятием.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья добавили, что узнать подробную информацию о деятельности ведомства можно на официальном сайте, странице «Вконтакте», в Telegram-канале министерства, а также в личном Telegram-канале министра С. В. Двойных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.