Министр ЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев провел личный прием граждан

В рамках ежемесячного личного приема граждан 23 заявителя озвучили свои вопросы по эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения, начислениям и капитальному ремонту МКД. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Сегодня совместно с замами рассмотрели обращения жителей из 12 муниципалитетов. Важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Если заявитель обращается в Правительство, значит есть недоработки или недостаточное информирование о проводимых мерах на муниципальном уровне. Одна из наших ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомлённость жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По итогам приема на улице 8-й Молзинской Богородского городского округа до 15 июля проведут локальный ремонт водовода и восстановят давление в системе водоснабжения.

Администрация Пушкинского городского округа рассмотрит возможность включения мероприятий по реконструкции системы водоотведения в микрорайоне Заветы Ильича в муниципальную программу или инвестиционную программу ресурсоснабжающей организации.

В Королеве проведен комиссионный выезд по вопросу некачественного капремонта внутренних инженерных систем дома. Эксперты стройконтроля выявили серию нарушений. Подрядная организация взяла обязательство по их устранению в срок до 9 июля.

Еще свыше 10 вопросов были решены руководящим звеном и отраслевыми специалистами Министерства до начала приема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.