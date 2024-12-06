Министр Сергей Двойных посетил животноводческий комплекс «Бортниково» Подмосковья

В рамках рабочей поездки на юг региона министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил животноводческий комплекс «Бортниково». Это инвестиционный проект, реализованный ООО «Ступинская Нива», которое входит в состав крупнейшего производителя сырого молока в России и Европе ГК «ЭкоНива», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«ООО »Ступинская Нива» является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской породы в Подмосковье. Численность сотрудников превышает 270 человек, 140 из них работают на животноводческом комплексе «Бортниково», где содержатся 7,9 тыс. голов крупного рогатого скота. Он уже вышел на проектную мощность и укрепляет позиции региона в сфере производства молока. Так, по итогам 9 месяцев с начала года объем выпуска составил более 31,7 тысячи тонн, надой на 1 фуражную корову за указанный период превышает 8,5 тонн», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

ООО «Ступинская Нива» — это высокотехнологичное предприятие, оснащенное современным оборудованием. Доение осуществляется на установке типа «Карусель», рассчитанной одновременно сразу для 72 коров. Также животноводческий комплекс является открытым экскурсионным проектом ГК «ЭкоНива», в том числе для студентов профильных ВУЗов. Так, производственные процессы сегодня увидели учащиеся Тимирязевской академии. В ходе рабочей поездки министр совместно с президентом ГК «ЭкоНива» Штефаном Дюрром обсудили планы по дальнейшему развитию производственных мощностей. Кроме молочного направления, на земельных участках площадью 15 тысяч гектаров компания выращивает пшеницу, многолетние травы, люцерну, кукурузу на силос, корнаж и зерно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.