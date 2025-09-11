Министр Сергей Двойных посетил крупнейший агропарк кластерного типа «Сырная долина»

Во время рабочей поездки министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Двойных посетил агропарк кластерного типа «Сырная долина», расположенный в деревне Лучинское Дмитровского муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

По данным проекта, мощность производства в «Сырной долине» составляет 18,7 тысяч тонн в год, а объем производства сухой сыворотки достигает 14,6 тысяч тонн в год. Общие инвестиции в реализацию агропарка оцениваются в 8 миллиардов рублей.

Резидентами проекта выступают крупные региональные компании такие как ООО «СЫРОВАР», ООО «Звезда Подмосковья» и ООО «Продмол». Во время визита на производственную площадку ООО «СЫРОВАР» был продемонстрирован технологический процесс изготовления твердых сыров под брендами Parmente и Palermo. Мощность завода составляет 5 400 тонн в год, а фактическое производство за 2024 год уже достигло 6 200 тонн.

На предприятии «Звезда Подмосковья» рассказали о строительстве завода по производству сыров и сухих молочных продуктов. Общие вложения оцениваются в 3 150 миллионов рублей, а количество планируемых к созданию рабочих мест — 135 человек. Проектная мощность включает производство 4 500 тонн сыра и 14 600 тонн сухой деминерализованной сыворотки в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 3 квартал 2026 года.

Также на предприятии ООО «Продмол» продемонстрировали проект по глубокой переработке молока с инвестициями в 2 700 миллионов рублей. Заявленная мощность производства — 8 000 тонн сыров в год. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026 года, что позволит значительно расширить возможности региона в области переработки молочной продукции и обеспечить дополнительное создание рабочих мест — 146 человек.

«С 2021 года Подмосковье уверенно удерживает статус лидера в стране по производству сыра. Регион демонстрирует стабильный рост объемов выпуска, что подтверждается высоким уровнем развития молочной и сыродельной отраслей. В прошлом году производство сыра в Подмосковье достигло 173,6 тысяч тонн — значительный показатель, который свидетельствует о растущем спросе. Для дальнейшего укрепления позиций и расширения производства в регионе планируется увеличить объем выпуска сырной продукции на 3,3 тысячи тонн к уровню 2024 года. В регионе работает более 50 промышленных предприятий и около 50 фермерских хозяйств, что обеспечивает широкий спектр производственных возможностей и стабильное развитие сыродельной отрасли», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что эти проекты создают основу для дальнейшего роста российского бренда сыра, стимулируют развитие технологической базы и обеспечивают высокие стандарты качества продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.