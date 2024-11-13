Министр культуры ДНР приехал в Волоколамск для участия в фестивале военно-патриотических фильмов

Министр культуры ДНР Михаил Желтяков войдет в состав жюри документального кино в рамках одного из самых ярких ежегодных мероприятий Волоколамского городского округа — кинофестиваля «Волоколамский рубеж», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этом году традиционный конкурс военно-патриотических кинолент пройдет с 13 по 16 ноября.

Во время встречи с главой Волоколамского городского округа Натальей Козловой почетный гость поделился планами показать фильмы-победители в школах, библиотеках и домах культуры Донецкой Народной Республики. Также он рассказал о последних событиях в культурной сфере своего края.

Наталья Юрьевна в свою очередь выразила солидарность с министром в том, что патриотическая тема имеет огромную важность для любого народа.

Напомним, что открытие кинофестиваля состоится 13 ноября во Дворце спорта «Лама». Начало в 18:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.