Министр благоустройства Подмосковья посетил школу округа Пушкинский

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин поздравил учеников Образовательного комплекса № 2 в микрорайоне Заветы Ильича с началом учебного года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Состоялось торжественное открытие новой школы на 550 мест. В здании разместили учебные классы, лаборантские, медблок, два спортивных зала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории находится площадка для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивное ядро.

Ученикам 1-4 классов передали мороженое от Губернатора Московской области. Дети увлеченно знакомились с новой школой, всё вызывает интерес. Такие позитивные перемены вдохновляют учеников на новые свершения.

«Пройден большой путь — рад видеть результат! Напомню, капсулу на месте будущей школы заложили при участии Заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой и Губернатора Московской области Андрея Воробьёва 31 мая 2022 года», — поделился глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.