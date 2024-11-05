Министр благоустройства Подмосковья обсудил вопросы улучшения городской среды

Заместитель председателя правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин посетил Рязань, где прошел форум по вопросам благоустройства городской среды. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

Мероприятие прошло под председательством заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. А. В. Ересько и собрало экспертов и представителей власти, заинтересованных в развитии городской инфраструктуры.

Форум состоялся в Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького и был открыт губернатором Рязанской области Павлом Малковым. В своем выступлении губернатор рассказал о проекте «Большой пешеходный маршрут», который направлен на создание удобных и доступных пространств для жителей и гостей города. Он подчеркнул важность таких инициатив для улучшения качества городской среды и повышения привлекательности региона.

На форуме заведующая кафедрой «Архитектуры и дизайна» СевГУ Элина Красильникова представила результаты работы своей группы, касающиеся правового регулирования водно-зеленых каркасов. Она отметила, что правильное правовое обеспечение является ключевым фактором для успешного благоустройства и развития городской инфраструктуры.

Участники форума обсудили ряд актуальных вопросов, включая методические рекомендации по благоустройству подмостовых пространств, а также программу сохранения объектов культурного наследия до 2045 года. Также были рассмотрены результаты работы по водно-зеленым каркасам и внедрению дизайн-кода, что, по мнению экспертов, поможет создать более гармоничную городскую среду.

Важным аспектом обсуждения стало внимание к потребностям маломобильных групп населения. Участники форума согласились на необходимость дополнений в рекомендации по благоустройству, включая создание парковочных мест для электросамокатов. Кроме того, был представлен проект ГОСТа, который касается инфраструктуры для владельцев собак, что направлено на улучшение условий для этой категории граждан.

Эксперты также провели «полевые» разборы реализованных проектов в Рязани, составив планы развития территорий и предложив рекомендации для будущих инициатив. В рамках экспертного осмотра был охвачен Большой пешеходный маршрут, который проходит от Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) через Лыбедский бульвар, Рязанский Кремль, Торговый городок и заканчивается в Лесопарке. Участники осмотра также посетили Нижний и Верхний городские парки, чтобы оценить текущее состояние и потенциал этих общественных пространств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.