Министр армии США в прямом эфире сообщил о разговоре с астронавтом на Луне

Министр армии США Дэниел Дрисколл в эфире телеканала Fox News рассказал о разговоре с астронавтом, который находится на Луне. Видео выложено на YouTube-канале Fox News Clips, сообщает РБК .

«Страна сможет видеть все удивительные вещи, которые сделала армия. Будь то помощь с наводнениями в Северной Каролине, или лесными пожарами в Калифорнии или вчерашний разговор с астронавтом, который находится на Луне и является солдатом», — сказал Дрисколл.

Он не объяснил, о ком именно говорил. Пентагон тоже не давал комментариев по поводу высказывания Дрисколла.

Daily Mail выдвинула предположение, что министр армии США мог перепутать Луну с Международной космической станцией (МКС) НАСА. Недавно у него действительно был разговор с астронавтом НАСА — полковником армии Энном Макклейном.

Дрисколл занял должность министра армии США в феврале 2025 года.