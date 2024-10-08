Сотрудники коммунальных служб Подмосковья прошли обучение на Нижегородском заводе

Сотрудники коммунальных служб Подмосковья прошли обучающий семинар по пользованию средствами малой механизации состоялся на базе предприятия, специализирующегося на производстве силовой бензиновой техники в Нижегородской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участие в мероприятии приняли представители МБУ из 23 муниципалитетов, среди которых: Луховицы, Богородский, Сергиево-Посадский, Коломна, Дубна, Серпухов, Котельники, Лыткарино, Шатура и Бронницы.

«Всего закупили более 1 500 ручных снегоуборщиков. Для того, чтобы техника показывала себя наиболее эффективно в зимний период, мы продолжаем серию обучающих мероприятий с выездом представителей МБУ на заводы, где производители наглядно показывают особенности эксплуатации, сборки и хранения техники. Таким образом мы повышаем профессиональные навыки специалистов коммунального хозяйства. Сегодня пригласили всех — от директоров МБУ до механиков, ответственных за ремонт малой механизации, чтобы каждое звено на земле понимало на всех этапах как функционирует оборудование», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Гостям провели экскурсию по территории завода и продемонстрировали работу автоматических конвейеров сборки, сварочного комплекса, окрасочных камер, а также условия хранения оборудования в складских помещениях.

Ключевая цель семинара — обмен практическим опытом. В рамках мероприятия представители завода провели занятие по сборке ручных ротеров, рассказали о правилах использования и ответили на все интересующие вопросы в части их содержания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.