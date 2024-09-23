Мининвест Подмосковья помог региональному предприятию решить имущественный вопрос

Компания «Оупен групп» из Волоколамского округа при поддержке ЦУР «Бизнес» смогла выкупить земельный участок, что позволило предприятию продолжить производственную деятельность. Решение имущественного вопроса обеспечило экономический эффект в 20 млн рублей, сообщает пресс-служба м инистерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «Оупен групп» работает в секторе деревообрабатывающей промышленности, производственные мощности предприятия были расположены на арендованном земельном участке, находившемся в госсобственности. В целях оптимизации издержек и размещения дополнительных производственных мощностей руководство компании приняло решение о выкупе земельного участка. Без выкупа участка под зданием владелец не мог осуществить техническое присоединение к сетям электроснабжения и водоснабжения, необходимым для полноценного запуска производства. Однако в местной администрации предприятию был дан правомерный отказ в выкупе земельного участка.

В целях разрешения ситуации «Оупен групп» направило соответствующий запрос в ЦУР «Бизнес». Вопрос был передан в Штаб по защите бизнеса, созданный региональным Мининвестом. К решению были подключены специалисты Штаба, Минмособлимущества и администрации Волоколамского округа. Заявителю было предложено решение — изменить вид разрешенного использования земельного участка на «производственная деятельность», что позволило снять препятствие для выкупа участка. Менее чем за три месяца — с момента первого обращения в ЦУР «Бизнес», компания смогла урегулировать имущественный вопрос.

По данным «Оупен групп», без выкупа земельного участка, компания была бы вынуждена рассмотреть вопрос о переносе производственных мощностей. Это привело бы к дополнительным издержкам в размере 20 млн рублей.

Направить свое обращение в систему ЦУР «Бизнес» предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья ( https://invest.mosreg.ru/ ), приемную правительства Московской области ( amo@mosreg.ru ), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес ( https://dobrodel.mosreg.ru/ ), почту губернатора ( andreyvorobiev@mosreg.ru ), соцсети, Уполномоченного по защите прав предпринимателей, Портал обратной связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.