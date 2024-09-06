Мининвест Подмосковья помог производителю сиропов сохранить около 2 млн рублей

Производитель сиропов, топингов и фруктовых чипсов — компания «Айк» обратилась в ЦУР «Бизнес» Московской области за помощью решить спорный вопрос в реализации проекта на территории городского округа Серпухов. Вопрос удалось решить в досудебном порядке при поддержке специалистов Штаба по защите бизнеса министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Для запуска предприятия на территории Подмосковья компания из Калуги заключила договор аренды земельного участка, однако приступить к строительству производственной площадки в запланированные срок так и не смогла по ряду объективных причин.

Для решения этого вопроса Штабом Мининвеста были привлечены специалисты министерства имущественных отношений Московской области и администрации Серпухова. В результате было проведено заседание рабочей группы, на котором стороны обсудили дорожную карту и возможности дальнейшей реализации инвестиционного проекта на территории Подмосковья. Досудебное решение вопроса позволило компании сэкономить порядка 2 млн рублей.

Направить свое обращение в ЦУР «Бизнес» Московской области предприниматели могут через 9 основных каналов связи: горячая линия 0150 (звонок с мобильного), Инвестиционный портал (https://invest.mosreg.ru/), приемная Правительства Московской области (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес (https://dobrodel.mosreg.ru/), почта губернатора (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, Портал обратной связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.