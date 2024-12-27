Минимализм остается актуальным: какая одежда будет в тренде в 2025 году

Стилист Белякова поделилась, какая одежда будет в тренде в 2025 году

Мода — это не просто отражение времени, это отражение его сущности. Каждый год приносит нам новые тренды, которые оказывают влияние на стиль, фасоны и цветовые решения. Она изменяется из-за воздействия культурных, социальных и технологических факторов. Грядущий 2025 год станет моментом переосмысления привычных тенденций в одежде, сообщила РИАМО стилист Светлана Белякова.

«Мода 2025 обещает быть неординарной и даже экспериментальной. Мы увидим больше простых, но в то же время элегантных и изысканных силуэтов, которые ориентированы на свободу движений и удобство», — сказала Белякова.

По ее словам, минимализм в одежде, как и раньше, остается актуальным, однако акценты сместятся на изделия из высококачественных и натуральных материалов. Не менее интересным можно считать тренд на использование таких фактурных тканей, как муслин, жаккард, плотный трикотаж и вельвет. Их ярко выраженный рисунок придает образам особый шарм.

«Среди фаворитов — многослойность: сочетание нескольких привычных предметов гардероба позволяет преобразить базовый набор вещей во что-то запоминающееся. Также на волне популярности будет интегрирование элементов спортивного стиля в повседневность и фокус на создании уникального образа, подчеркивающего индивидуальность», — отметила стилист.

Каждый год приносит с собой свежие идеи, стили и концепции. В наступающем сезоне можно ожидать продолжение ряда текущих трендов, а также появление новых направлений. 2025 год станет временем технологических открытий в сфере моды.

«Мы заметим увеличивающееся количество экологичных и перерабатываемых материалов в моделях, что позволит переосмыслить процессы покупки и использования вещей. Важно отметить актуальность ярких акцентов, необычных принтов и ассиметричных деталей. Будущие тренды — это совмещение инновационных технологий и природных тканей», — подчеркнул креативный директор бренда одежды HASS Егор Хридин.

Мода — это динамическая сфера, которая постоянно меняется под влиянием многих факторов. Технологии, комфорт, уникальность и экологичность — хедлайнеры данной индустрии в 2025 году.