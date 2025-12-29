Мини-театр: коуч рассказала о семейных новогодних застольях

Научный исследователь, автор подкаста «Не учи меня жить», сертифицированный коуч Алена Борьессон заявила: чтобы держать удар в ответ на неудобные вопросы старшего поколения за новогодним столом, не стоит вступать в споры и раздувать конфликты.

«Ответьте себе на вопрос: „Кем я хочу быть, если разговор пойдет в неприятную сторону?“ Вы не обязаны вступать в спор или защищаться. А если чувствуете, что эмоции захлестывают — просто выйдите на пару минут, налейте себе чаю и подышите», — сказала эксперт в эфире радио Sputnik.

По ее словам, застолье в праздники напоминает мини-театр. После активного взаимодействия с близкими людьми возможно ощущение крайней усталости.

Она посоветовала не торопиться сразу возвращаться после таких ситуаций к обыденным делам. Прогулки на свежем воздухе и медитация — все, что способствует восстановлению внутреннего равновесия, станет вашим лучшим помощником в восстановлении сил. В конечном счете, подобно тому, как вы тщательно продумываете меню для праздничного стола, вы также вольны решать, что заберете с собой в качестве опыта и впечатлений.

