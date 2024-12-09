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Мини-стадион начали строить на ул Дзержинского в округе Лосино-Петровский

В этом году на улице Дзержинского в Свердловском округа Лосно-Петровский началось строительство мини-стадиона, которое ждали жители. Как сообщил депутат Мособлдумы от «Единой России» Владимир Пекарев, в скором времени спортсмены смогут оценить, как преобразилось старое футбольное поле. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Кроме того, там уложено бесшовное наливное резиновое покрытие, установлены баскетбольные стойки и металлическое ограждение, обустроена волейбольная площадка.

Для удобства и комфортного времяпрепровождения людей будут работать теплые раздевалки.

«В любом возрасте необходимо поддерживать здоровье, и в этом отлично помогает физическая нагрузка. С уверенностью можно сказать, что после такой масштабной реконструкции стадион обретет вторую жизнь и будет пользоваться большой популярностью», — сказал парламентарий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.