Минэкономразвития России и Авито продлили кампанию «ПредприниМама» до 20 февраля

Минэкономразвития России и Авито продлили заявочную кампанию «ПредприниМама» до 20 февраля. Решение было принято в связи с высоким интересом к программе: на сегодняшний день в проекте уже зарегистрировались 3244 участницы со всей страны, сообщает пресс-служба Авито.

Больше всего заявок на участие в программе поступило из таких регионов, как Республика Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Нижегородская область, Краснодарский и Красноярский края, Самарская и Иркутская области, Алтайский край.

Вместе с многочисленной группой мам одного-двух детей, в программе активно участвуют и многодетные матери. Так, среди слушательниц — 639 женщин, воспитывающих троих детей, 192 мамы четырех детей, 44 — пятерых, а также мамы шестерых, семерых и восьмерых детей.

В отличие от базовой программы, участие в онлайн-треке возможно даже без готовой бизнес-идеи. Курс помогает участницам определить направление будущего проекта, проверить его жизнеспособность, выстроить бизнес-модель и подготовиться к дальнейшему развитию — в том числе к участию в основной программе «Мама-предприниматель».

Продление заявочной кампании дает дополнительную возможность присоединиться к проекту всем, кто задумывается о собственном деле и ищет понятный, доступный и системный путь в предпринимательство. ​​ Регистрация открыта до 20 февраля.

Образовательная программа выстроена как последовательный путь от идеи к первым продажам и масштабированию. Участницы начинают с вводного модуля, посвященного роли материнства как источника предпринимательской силы, затем переходят к поиску и оценке бизнес-идеи, учатся выбирать перспективную нишу и проверять гипотезы.

Практический блок по старту и развитию бизнеса на платформе Авито помогает участницам определить свою нишу с учетом рыночных трендов, научиться грамотно оформлять профиль и запускать продвижение товаров и услуг, а завершающий модуль формирует библиотеку ключевых бизнес-навыков.

Также после регистрации участницы получают доступ к закрытому чату, где формируется активное сообщество единомышленниц. В чате публикуется полезный контент, а также создается пространство для обмена опытом, поддержки и мотивации.

«Авито впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а кроме того, расскажут про уникальную спецификуАвито как площадки для старта бизнеса — не маркетплейса, а классифайда. А чтобы обучение было максимально полезным, мы обязательно встретимся офлайн в нескольких регионах России. Мы считаем, что такая поддержка особенно актуальна, ведь, согласно нашему совместному исследованию с „Опорой России“, почти каждая пятая предпринимательница выходит на оборот в миллион рублей уже через 1–2 года после старта, а 10% достигают этого результата в первый же год. При этом чаще всего женщины строят бизнес в сфере услуг и торговле — а наши мастер-классы созданы именно для того, чтобы дать им работающие инструменты для быстрого и уверенного роста», — отметил управляющий директор Авито Влад Федулов.

По данным Авито Услуг, за год число женщин в возрасте от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело с помощью платформы, выросло на 7%. При этом, профессиональные интересы женщин меняются. По-прежнему популярны сферы красоты и образования, но теперь все больше женщин выбирают цифровую экономику и творческие профессии. Быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.