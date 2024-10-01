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Минэкологии взыскивает ущерб в размере 43 млн рублей от свалки в Химках

Минэкологии Подмосковья подало в суд исковое заявление о возмещении ущерба, нанесенного почвам в результате незаконного размещения отходов в городском округе Химки. Ранее инспекторы эконадзора выявили незаконную свалку в деревне Брехово. Об этом сообщает пресс-служба природоохранного ведомства.

Сотрудники министерства установили, что на территорию поселения незаконно завозились грунты неизвестного происхождения, навалы разравнивались с помощью спецтехники. Специалисты аккредитованной лаборатории взяли пробы отходов для лабораторного анализа и расчета ущерба, нанесенного почвам. Сумма ущерба превысила 43 млн рублей.

В ходе надзорных мероприятий установлен собственник участка, на котором размещались отходы, им оказалось товарищество собственников недвижимости «Пятницкая слобода». Поскольку именно правообладатель несет ответственность за состояние и целевое использование земель, ТСН объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Теперь товариществу предстоит выступить ответчиком в суде о возмещении ущерба.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.