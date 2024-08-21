Минэкологии внесло предложения по корректировке показателя «Качество окружающей среды»

Минэкологии Подмосковья внесло предложения по корректировке расчета показателя «Качество окружающей среды». Они представлены на заседании комиссии Госсовета Российской Федерации, где рассматривался паспорт национального проекта «Экологическое благополучие», который придет на смену нацпроекту «Экология». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Данный показатель — важнейшая оценка природоохранной работы в регионах, она влияет на качество жизни каждого. Поэтому мы предложили внести в него максимум конкретики. Так, в части охраны атмосферного воздуха мы предлагаем дополнить его данными по наличию в регионе системы экомониторинга и количеством постов оценки качества воздуха, а также сведениями о количестве предприятий, получивших комплексные экологические разрешения», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его мнению, коэффициент качества водных объектов должен быть дополнен сведениями о количестве выявленных и ликвидированных незаконных водовыпусков. Таким образом, оценка природоохранной работы станет максимально объективной.

Министр напомнил, что по обоим направлениям природоохранной работы Подмосковье входит в число лидеров. Так, сегодня в распоряжении ГКУ «Мособлэкомониторинг» насчитывается 300 постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха и 4 мобильных лаборатории. Что касается состояния водных объектов, то на сегодняшний день в Подмосковье ежегодно ликвидируется подавляющее большинство выявленных незаконных водовыпусков. Так, по итогам прошлого года прекращено загрязнение водных объектов более чем в 3 000 локаций.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.