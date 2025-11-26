Минэкологии установило признаки нарушения водоохранного законодательства в Ступине

сегодня в 18:47

Специалисты Минэкологии Московской области установили признаки нарушения водоохранного законодательства в округе Ступино. Ранее в министерство поступила информация о незаконных работах вблизи деревни Калянино, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наши сотрудники осмотрели место, указанное в обращении. Как выяснилось, неизвестными лицами здесь был оборудован переезд через реку Соломинку, приток Сосенки. При этом за разрешением на пользование водным объектом в министерство никто не обращался», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Поскольку переезд обустроен на участке земель неразграниченной государственной собственности, ответственность за который несет муниципалитет, администрации округа Ступино объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано усилить контроль за состоянием земель.

Ранее сообщалось, что предостережение в Ступине объявлено владелице земельного участка в деревне Гридюкино, на котором выявлены признаки незаконной добычи полезных ископаемых.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», - подчеркнул Воробьев.